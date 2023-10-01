«Барселона» определилась с трансферной целью - это чемпион мира

Полузащитник сборной Аргентины Гидо Родригес, выступающий на клубном уровне за севильский «Бетис», находится в трансферном шорт-листе каталонской «Барселоны».

Согласно информации журналистов Diario Sport, руководство «сине-гранатовых» предпримет попытку подписать 29-летнего чемпиона мира следующим летом. Действующий трудовой договор Родригеса с севильским клубом истекает по окончании сезона-2023/2024, а потому каталонцам он может достаться бесплатно.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Испании Гидо провел семь поединков, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.

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