«Барселона» может потерять Левандовски

Нападающий сборной Польши и каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски продолжает находиться в сфере интересов клубов из чемпионата Саудовской Аравии.

Согласно сведениям журналистов Sport.es, звездного бомбардира хотят подписать несколько саудовских клубов, названия которых не афишируются.

Стоит напомнить, что в прошлое трансферное окно Левандовски получал заманчивые предложения из Саудовской Аравии, однако ответил отказом.

В текущем сезоне чемпионата Испании Роберт провел восемь матчей, забил пять мячей и сделал три голевые передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.