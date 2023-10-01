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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой дал прогноз на матч «Бетис» - «Валенсия»

01 Октября 2023 • 11:36 Комментировать

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче между «Бетисом» и «Валенсией» рамках восьмого тура чемпионата Испании.

«На стороне «Валенсии» более легкий график. Но не думаю, что «летучие мыши» легко победят. Их уровень примерно равен. Жду борьбы, но считаю, что победителя они все-таки не выявят», - передает слова Мостового «ВсёПроСпорт».

Поединок между «Бетисом» и «Валенсией» пройдет сегодня, 1 октября. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Перед этой игрой хозяева занимают 11-е место в таблице, а гости находятся на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Бетис Александр Мостовой
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