Модрич впервые за 11 лет провёл два матча подряд на скамейке «Реала»

Хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич остался в запасе в последних двух матчах команды в Ла Лиге.

Как утверждает Diario AS, за последние 11 лет хорватский полузащитник ни разу не пропускал две игры подряд, если не был травмирован или дисквалифицирован. 38-летний Модрич находился в заявке «Реала» на матчи с «Лас-Пальмасом» и «Жироной», но на поле не появился.

В текущем сезоне футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров и получил одну желтую карточку.

Следующую встречу «Реал» проведет 3 октября. Соперником «сливочных» в рамках второго тура Лиги чемпионов станет «Наполи».