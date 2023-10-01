Хоселу: «Мы были убеждены в том, что «Жирона» — сильный соперник»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу высказался о победе над «Жироной» (3:0) в матче восьмого тура чемпионата Испании.

Испанский футболист отдал должное сопернику, отметив при этом, что «сливочные» настраивались на победу.

«Мы были убеждены в том, что «Жирона» — сильный соперник. Команда не очень хорошо начала игру, но это нормально, потому что вы играете в гостях, и соперник постоянно оказывает на вас давление», — цитирует Хоселу Madrid Universal.

В восьми турах чемпионата Испании «Реал» набрал 21 очко и расположился на первой строчке в турнирной таблице. Вторую «Барселону» мадридский клуб опережает на один балл.