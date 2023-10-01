«Барселона» ведёт переговоры с бразильским полузащитником

Полузащитник Габриэль Москардо, правами на которого владеет бразильский «Коринтианс», может переехать в испанский топ-клуб. Об этом рапортуют журналисты Sport.es.

Как стало известно источнику, представители «Барселоны» вышли на связь с руководством «Коринтианса» и обсуждают потенциальную сделку.

Кроме каталонского гранда, на Габриэля претендует лондонский «Челси». «Пенсионеры» предлагали за игрока 21 миллион евро, однако переговоры зашли в тупик.

«Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги после восьми туров. Ближайший матч каталонцы сыграют против «Порту» в Лиге чемпионов.