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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем разрывает в «Реале»: крутая статистика англичанина

01 Октября 2023 • 10:01 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вновь отметился результативными действиями за свою команду. В матче восьмого тура чемпионата Испании против «Жироны» (3:0) англичанин сделал ассист и забил гол.

Таким образом, в активе Джуда семь забитых мячей и две результативные передачи в восьми играх за «королевский» клуб.

20-летний полузащитник перешел в мадридский гранд из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Беллингем подписал со «сливочными» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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