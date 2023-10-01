Беллингем разрывает в «Реале»: крутая статистика англичанина

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем вновь отметился результативными действиями за свою команду. В матче восьмого тура чемпионата Испании против «Жироны» (3:0) англичанин сделал ассист и забил гол.

Таким образом, в активе Джуда семь забитых мячей и две результативные передачи в восьми играх за «королевский» клуб.

20-летний полузащитник перешел в мадридский гранд из дортмундской «Боруссии» в летнее трансферное окно. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Беллингем подписал со «сливочными» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2029 года.