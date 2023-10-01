​«Давайте посмеемся над «Жироной» - в сети отреагировали на поражение команды со счётом 0:3

Пользователи социальных сетей поиздевались над «Жироной» после поражения команды в субботнем матче, 30 сентября 2023 года, в котором коллектив со счётом 0:3 уступил «Реал Мадриду». Прямая трансляция матча проходила на нашем спортивном портале.

- Для приличия можно было и позволить «Жироне» забить хотя бы один гол, - добавил один из пользователей Интернета.

- Давайте посмеемся над «Жироной», - написал другой любителей футбола.

- Хорошая попытка со стороны «Жироны», но мы все знаем кто настоящий лидер в чемпионате, - добавил болельщик.

- «Реал» поставил «Жирону» на место! – указал в своём посте фанат.

В следующем туре «Жирона» отправится в гости к «Кадису», а «Реал Мадрид» примет у себя дома «Осасуну», оба матча пройдут 7 октября 2023 года.