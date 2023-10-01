Анчелотти высказался об удалении Начо в матче с «Жироной»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался касательно удаления защитника Начо Фернандеса за грубое нарушение в концовке матча восьмого тура против «Жироны».

«Начо очень больно за этот поступок. Но никто не может сомневаться в нем. Ведь он всегда был порядочным футболистом», - передает слова итальянского специалиста Madrid Universal.

Напомним, что поединок завершился крупной победой «королевского» клуба со счетом 3:0. Благодаря этому успеху подопечные Анчелотти набрали 21 очко и вернулись на первое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Жирона» с 19 баллами занимает третью строчку.