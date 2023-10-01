Тренер «Жироны» отреагировал на крупное поражение от «Реала»

Главный тренер «Жироны» Мичел Анхель высказался о поражении от мадридского «Реала» со счетом 0:3 в поединке восьмого тура чемпионата Испании.

«Жирона» неплохо начала, но когда «Реал» вышел из-под нашего давления, они немного потопили нас. Поражения причиняют боль, однако соперник заслужил этот результат своей активностью. Несмотря на неудачу, я горжусь своей командой. Мы продолжаем расти», - передает слова специалиста AS.

Благодаря победе мадридский клуб вернул себе лидерство в турнирной таблице чемпионата Испании. «Жирона», в свою очередь, располагается на третьей позиции.