Месси хочет видеть звезду «Реала» в «Интер Майами»

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич может продолжить карьеру в США. В услугах опытного футболиста заинтересован «Интер Майами», за который играет аргентинец Лионель Месси.

«Месси лично заинтересован в этом трансфере. Лука уже встречался с Дэвидом Бекхэмом, они вместе пообедали», - рассказал экс-нападающий «сливочных» Предраг Миятович в интервью Carousel Deportivo.

Срок действующего контракта Модрича с мадридским грандом истекает летом следующего года. В текущем сезоне Лука лишился стабильного места в стартовом составе «Реала». 38-летний хорват провел в Ла Лиге шесть матчей и получил желтую карточку.

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