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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо извинился перед игроком «Жироны» за грубый фол

01 Октября 2023 • 07:39 Комментировать

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес принес извинения хавбеку «Жироны» Кристиану Порту за грубый фол в концовке матча восьмого тура чемпионата Испании. За это нарушение игрок «сливочных» был наказан красной карточкой.

«Приношу извинения сопернику за свои действия. Сегодня, как и на протяжении всей своей карьеры, я не хотел кому-то навредить. Надеюсь, он быстро вернется в строй», - гласит сообщение Фернандеса в социальных сетях.

Напомним, что вчерашний матч завершился уверенной победой «Реала» со счетом 3:0. После этого успеха мадридский гранд вернулся на первое место в Ла Лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Начо Фернандес
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