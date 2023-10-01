Начо извинился перед игроком «Жироны» за грубый фол

Фланговый защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес принес извинения хавбеку «Жироны» Кристиану Порту за грубый фол в концовке матча восьмого тура чемпионата Испании. За это нарушение игрок «сливочных» был наказан красной карточкой.

«Приношу извинения сопернику за свои действия. Сегодня, как и на протяжении всей своей карьеры, я не хотел кому-то навредить. Надеюсь, он быстро вернется в строй», - гласит сообщение Фернандеса в социальных сетях.

Напомним, что вчерашний матч завершился уверенной победой «Реала» со счетом 3:0. После этого успеха мадридский гранд вернулся на первое место в Ла Лиге.