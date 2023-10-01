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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти прокомментировал победу «Реала» над «Жироной»

01 Октября 2023 • 07:26 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал крупную победу над «Жироной» в матче восьмого тура чемпионата Испании. «Сливочные» выиграли со счетом 3:0.

«Соперник провел хороший матч. «Реал» же создавал им неприятности и контролировал игру у своих ворот. Надежность в защите – один из самых важных компонентов в таких матчах. Еще рано говорить о лидерстве, но мы отлично отреагировали на поражение в дерби. Я доволен», - передает слова итальянского специалиста AS.

«Реал» набрал 21 балл и занимает первое место в турнирной таблице. «Жирона» с 19 очками находится на третьей позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Жирона
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