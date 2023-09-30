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«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетик»

30 Сентября 2023 • 23:57 Комментировать
Реал Сосьедад
3:0
Атлетик Б
окончен

Дерби басков в восьмом туре Ла Лиги прошло в одни ворота. На 30-й минуте первый реальный момент, и сразу гол, Робен ле Норман здорово среагировал на отскок мяча и открыл счет. Только-только возобновилась игра, как «Реал» снова поразил чужие ворота, Такефуса Кубо метко зарядил с левой ноги. На 66-й минуте Мартин Субименди создал момент для Микеля Оярсабаля - 3:0.

«Реал Сосьедад» набрал 15 очков и потеснил соперника с четвертого места, у «Атлетика» 14 баллов. Арсен Захарян пропускал игру из-за коронавируса.

Протокол игры  
Реал Сосьедад3:0Атлетик Б
(1:0) Ле Норман Робен30'  
(2:0) Кубо Такефуса48'  
(3:0) Оярсабаль Микель66'  
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия Игор  77'Ле Норман Робен 62' (Пачеко Хон ( 62') Тирни Киран 25' (Муньос Айхен ( 25') Браис МендесСубименди МартинМерино Микель  45' 81' (Туррьентес Беньят ( 81') Барренечеа Андер 61' (Оярсабаль Микель ( 61') Кубо ТакефусаУмар Садик 61' (Андре Силва ( 61')
Запасные: Фернандес КарлосАриц ЭлустондоУрко ГонсалесМарреро УнаиФрага АйторЧо Мохамед-АлиОласагасти Хон
Унай СимонДе Маркос ОскарВивиан Даниэль  44' 78' (Паредес Айтор ( 78') Йерай АльваресЮри БерчичеЭррера Андер  29' 72' (Прадос Беньят ( 72') Гарсия ДаниУильямс ИньякиМуньяин Икер 71' (Гарсия Рауль ( 71') Уильямс Нико 64' (Беренгер Алекс ( 64') Гурусета Горка 46' (Вильялибре Асьер ( 46')
Запасные: Гарсия ИманолАгирреcабала ХуленВесга МикельЛекуе ИньигоMalcom Ares
30 сентября.

 

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