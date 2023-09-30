«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетик»

Дерби басков в восьмом туре Ла Лиги прошло в одни ворота. На 30-й минуте первый реальный момент, и сразу гол, Робен ле Норман здорово среагировал на отскок мяча и открыл счет. Только-только возобновилась игра, как «Реал» снова поразил чужие ворота, Такефуса Кубо метко зарядил с левой ноги. На 66-й минуте Мартин Субименди создал момент для Микеля Оярсабаля - 3:0.
«Реал Сосьедад» набрал 15 очков и потеснил соперника с четвертого места, у «Атлетика» 14 баллов. Арсен Захарян пропускал игру из-за коронавируса.
Протокол игры
|(1:0) Ле Норман Робен30'
|(2:0) Кубо Такефуса48'
|(3:0) Оярсабаль Микель66'
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор• 77'Ле Норман Робен62' (Пачеко Хон (62') •Тирни Киран25' (Муньос Айхен (25') •Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель 45'81' (Туррьентес Беньят (81') •Барренечеа Андер61' (Оярсабаль Микель (61') •Кубо Такефуса•Умар Садик61' (Андре Силва (61')
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль 44'78' (Паредес Айтор (78') •Йерай Альварес•Юри Берчиче•Эррера Андер 29'72' (Прадос Беньят (72') •Гарсия Дани•Уильямс Иньяки•Муньяин Икер71' (Гарсия Рауль (71') •Уильямс Нико64' (Беренгер Алекс (64') •Гурусета Горка46' (Вильялибре Асьер (46')
30 сентября.
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