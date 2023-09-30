«Реал Сосьедад» разгромил «Атлетик»

Дерби басков в восьмом туре Ла Лиги прошло в одни ворота. На 30-й минуте первый реальный момент, и сразу гол, Робен ле Норман здорово среагировал на отскок мяча и открыл счет. Только-только возобновилась игра, как «Реал» снова поразил чужие ворота, Такефуса Кубо метко зарядил с левой ноги. На 66-й минуте Мартин Субименди создал момент для Микеля Оярсабаля - 3:0.

«Реал Сосьедад» набрал 15 очков и потеснил соперника с четвертого места, у «Атлетика» 14 баллов. Арсен Захарян пропускал игру из-за коронавируса.