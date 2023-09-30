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Матч «Жирона» - «Реал» завершился потасовкой – всё из-за безумного действия Начо

30 Сентября 2023 • 21:32 Комментировать (2)
Жирона
0:3
Реал Мадрид
окончен

После семи туров «Жирона» сенсационно лидировала в испанской Ла Лиге. В субботу эту команду спустили с небес за землю – она была разгромлена «Реалом», причём дома (0:3).

Игра спокойно шла к завершению, но на третьей добавленной минуте что-то безумное сотворил Начо. Капитан «Реала» совершил серьёзный фол против Кристиана Порту недалеко от центральной линии поля. Игрок «Жироны» успел пробросить мяч, а Начо, прыгавший в подкате, продолжил движение ногой шипами с продавливанием. Арбитр сначала показал защитнику жёлтую карточку, но после вмешательства ВАР и просмотра повтора цвет карточки справедливо сменился на красный.

Уходя с поля, Начо как-то неискренне извинился перед игроком «Жироны». Возможно, из-за этого на игрока «Реала» бросились некоторые соперники. Антонио Рюдигер встал на защиту Начо и получил жёлтую карточку. Возникла потасовка с участием игроков и штабов команд, но, к счастью, никаких серьёзных происшествий в виде ударов или чего-то подобного не было.

Кстати, Кристиана Порту унесли с поля на носилках…

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона Начо Фернандес
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Комментарии (2)
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Рейтинг комментариев
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gresnik
30 Сентября 2023 в 21:40
ппц..и виной игрок..капитан ЛЕГЕНДА РМ Начо =((((
NOBODY
30 Сентября 2023 в 21:36
Кстати, Кристиана Порту унесли с поля на носилках…

здоровья человеку!!! не хочется даже комментировать....кто видел - поймет, а идиота, понятно про кого говорю - надо уволить из РМ
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