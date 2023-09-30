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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» поставил «Жирону» на место и отобрал лидерство

30 Сентября 2023 • 21:29 Комментировать (6)
Жирона
0:3
Реал Мадрид
окончен

Матч лидеров испанской Ла Лиги «Жирона» - «Реал» завершился в пользу гранда, который наказал выскочек. На 17-й минуте Джуд Беллингем слева внешней стороной стопы вырезал пас на Хоселу, который тут же открыл счет. Несколько минут, и Орельен Тчуамени головой удвоил счет после разыгранного корнера. Тут же Артём Довбик и Беллингем обменялись неприятными для соперников уколами. В конце тайма голкипер хозяев парировал удар Тони Крооса с линии штрафной под перекладину.

Во втором тайме Эрик Гарсия и Янгель Эррера упустили хорошие моменты. Беллингем ответил прорывом и ударом в упор, голкипер выручил. «Реал» вскоре контратаковал, Хоселу не переиграл вратаря, но на подборе он сыграл на Беллингема, который с линии вратарской забил - 3:0.

Мадридцы с 21 очком захватили лидерство, соперник (19) - уже третий.

Протокол игры  
Жирона0:3Реал Мадрид
  17'Хоселу Санмартин (0:1)
  21'Тчуамени Орельен (0:2)
  71'Беллингем Джуд (0:3)
Гассанига ПаулоКоуто ЯнГарсия Эрик  64'Блинд ДэйлиГутьеррес МигельЦыганков Виктор 46' (Фернандес Валери ( 46') Гарсия АлешДавид Лопес 60' (Стуани Кристиан ( 60') Эррера Янгель 87' (Солис Джон ( 87') Савио III 79' (Торре Пабло ( 79') Довбик Артём 60' (Порту Кристиан ( 60')
Запасные: Мартин ИванКебе ИбрахимаХуанпе ХуанГарсия Борха IХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас Тони
Аррисабалага Кепа  84'Карвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо Фернандес  90'Камавинга ЭдуардоТчуамени ОрельенВальверде Федерико 87' (Васкес Лукас ( 87') Кроос ТониБеллингем Джуд 74' (Себальос Дани ( 74') Хоселу Санмартин 87' (Диас Браим ( 87') Винисиус Жуниор 68' (Родриго ( 68')
Запасные: Пиньейро ДиегоМодрич ЛукаЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIМенди ФерланКаррильо Альваро
30 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона
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Комментарии (6)
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Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Sparrow88
30 Сентября 2023 в 21:58
Никогда в жизни не видел, чтобы Начо такую х...ню творил. Мудрость с годами приходит, но это не про него. Ещё и вроде первая прямая красная в карьере. Капитан дурак!
Vova52
30 Сентября 2023 в 21:40
первые 20 мин. Жерона была на висоте , но потом поплыло......Сомневаюсь , что будет конкурировать с лидерами....
NOBODY
30 Сентября 2023 в 21:39
кстати, я бы Себальосу указал на дверь - довольно мелкопакостный и грубоватый игрок....а из хороших качеств - середнячок обыкновенный....
Zed2891
30 Сентября 2023 в 22:35
Не середнячок), а отменная древесина, посмотри его нарезку колченогих обводок и примитивных потерь за Арсенал. Там же угореть можно со смеха.
NOBODY
30 Сентября 2023 в 21:33
Начо - редкостный дегенерат...просто ИДИОТИЩЕ!!! такие подкаты нельзя позволять даже если проигрываешь, не говоря уже про победу в 3 мяча....а это тупо поломал соперника, ни за что ни про что....
отстранить дибила надо минимум на 5 матчей....
я в шоке...такие игроки в Реале играть не должны!!!
NOBODY
30 Сентября 2023 в 21:32
ужасный заголовок!!! и текст новости - такой же ужасный!!!
что значит - выскочек????? и это пишут профессионалы?????
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