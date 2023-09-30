«Реал» поставил «Жирону» на место и отобрал лидерство

Матч лидеров испанской Ла Лиги «Жирона» - «Реал» завершился в пользу гранда, который наказал выскочек. На 17-й минуте Джуд Беллингем слева внешней стороной стопы вырезал пас на Хоселу, который тут же открыл счет. Несколько минут, и Орельен Тчуамени головой удвоил счет после разыгранного корнера. Тут же Артём Довбик и Беллингем обменялись неприятными для соперников уколами. В конце тайма голкипер хозяев парировал удар Тони Крооса с линии штрафной под перекладину.

Во втором тайме Эрик Гарсия и Янгель Эррера упустили хорошие моменты. Беллингем ответил прорывом и ударом в упор, голкипер выручил. «Реал» вскоре контратаковал, Хоселу не переиграл вратаря, но на подборе он сыграл на Беллингема, который с линии вратарской забил - 3:0.

Мадридцы с 21 очком захватили лидерство, соперник (19) - уже третий.