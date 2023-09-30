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Фалькао два раза бил пенальти в компенсированное время, и «Райо Вальекано» ушёл от поражения в игре с «Мальоркой»

30 Сентября 2023 • 19:21 Комментировать
Райо Вальекано
2:2
Мальорка
окончен

В восьмом туре Ла Лиги «Райо Вальекано» играл против «Мальорки». Альваро Гарсия Ривера вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте. В конце тайма Унаи Лопес со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. На 44-й минуте гости отыгрались, комбинацию завершил Ведат Мурики. После перерыва островитяне вовсе повели, отличился Антонио Санчес - 1:2. На 11-й компенсированной минуте пенальти в пользу хозяев, и Радамель Фалькао не смог переиграть голкипера с точки. Рефери же попросил перебить, и ветеран был точен - 2:2.

«Райо Вальекано» делит шестое место, соперник - 14-е.

Протокол игры  
Райо Вальекано2:2Мальорка
(1:0) Гарсия Альваро Ривера4'  
  44'Мурики Ведат (1:1)
  59'Санчес Антонио (1:2)
(2:2) Фалькао Радамель90'  
Димитриевски СтолеБалью ИванЭрнандес Аридане 71' (Де Фрутос Хорхе ( 71') Лежён ФлорьянЭспино Альфонсо 80' (Фалькао Радамель ( 80') Лопес Унаи  43' 60' (Рауль де Томас ( 60') Сисс ПатеПаласон ИсиПерес Кике 60' (Трехо Оскар ( 60') Гарсия Альваро РивераКамелло Серхио 60' (Валентин Оскар ( 60')
Запасные: Паскуаль МартинПосо ХосеБебе ТьягуМендес ДиегоЧаваррия ПепКарденас ДаниРатиу Андрей
Райкович ПредрагГонсалес ДжованниВальент МартинНастасич МатияКоста Хауме  90' 12' (Лато Тони ( 12') Санчес Антонио 64' (Дьедью Амат ( 64'  90') Саму КоштаДардер Серхи  83' 85' (Ману Морланес ( 85') Родригес Даниэль IПратс Абдон 64' (Маскарель Омар ( 64') Мурики Ведат
Запасные: Давид ЛопесКопете ХосеЛарин КайлГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеЛьябрес ХавьерМигелитоКуэльяр Иван
30 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".

 

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Мальорка Райо Вальекано
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