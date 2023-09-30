Фалькао два раза бил пенальти в компенсированное время, и «Райо Вальекано» ушёл от поражения в игре с «Мальоркой»

В восьмом туре Ла Лиги «Райо Вальекано» играл против «Мальорки». Альваро Гарсия Ривера вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте. В конце тайма Унаи Лопес со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. На 44-й минуте гости отыгрались, комбинацию завершил Ведат Мурики. После перерыва островитяне вовсе повели, отличился Антонио Санчес - 1:2. На 11-й компенсированной минуте пенальти в пользу хозяев, и Радамель Фалькао не смог переиграть голкипера с точки. Рефери же попросил перебить, и ветеран был точен - 2:2.

«Райо Вальекано» делит шестое место, соперник - 14-е.