Фалькао два раза бил пенальти в компенсированное время, и «Райо Вальекано» ушёл от поражения в игре с «Мальоркой»

В восьмом туре Ла Лиги «Райо Вальекано» играл против «Мальорки». Альваро Гарсия Ривера вывел хозяев вперед уже на четвертой минуте. В конце тайма Унаи Лопес со штрафного пробил мимо стенки и попал в штангу. На 44-й минуте гости отыгрались, комбинацию завершил Ведат Мурики. После перерыва островитяне вовсе повели, отличился Антонио Санчес - 1:2. На 11-й компенсированной минуте пенальти в пользу хозяев, и Радамель Фалькао не смог переиграть голкипера с точки. Рефери же попросил перебить, и ветеран был точен - 2:2.
«Райо Вальекано» делит шестое место, соперник - 14-е.
Протокол игры
|(1:0) Гарсия Альваро Ривера4'
|44'Мурики Ведат (1:1)
|59'Санчес Антонио (1:2)
|(2:2) Фалькао Радамель90'
Димитриевски Столе•Балью Иван•Эрнандес Аридане71' (Де Фрутос Хорхе (71') •Лежён Флорьян•Эспино Альфонсо80' (Фалькао Радамель (80') •Лопес Унаи 43'60' (Рауль де Томас (60') •Сисс Пате•Паласон Иси•Перес Кике60' (Трехо Оскар (60') •Гарсия Альваро Ривера•Камелло Серхио60' (Валентин Оскар (60')
Райкович Предраг•Гонсалес Джованни•Вальент Мартин•Настасич Матия•Коста Хауме 90'12' (Лато Тони (12') •Санчес Антонио64' (Дьедью Амат (64') • 90'Саму Кошта•Дардер Серхи 83'85' (Ману Морланес (85') •Родригес Даниэль I•Пратс Абдон64' (Маскарель Омар (64') •Мурики Ведат
30 сентября. Стадион "Кампо де Вальекас".
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