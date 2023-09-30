​Винисиус – в основе «Реала» на матч с «Жироной»

В субботу вечером «Реал» проведёт гостевой матч Ла Лиги против «Жироны». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кепа, Карвахаль, Начо, Рюдигер, Камавинга, Тчуамени, Кроос, Беллингем, Вальверде, Винисиус Жуниор, Хоселу.

Полузащитник Лука Модрич начнёт игру на скамейке для запасных.

Матч между «Жироной» и «Реалом» начнётся в 19:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.

Любопытно, что «Жирона» после семи туров занимает первое место в Ла Лиге, а «Реал» - второе. Между командами один балл.