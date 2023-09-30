«Вильярреал» не пропустил, проведя полтора тайма в меньшинстве в матче с «Хетафе»

Соседи по средней части таблицы Ла Лиги, «Хетафе» и «Вильярреал», встретились в матче восьмого тура. На 24-й минуте Алехандро Баэна подвел гостей, получив красную карточку за грубость, и дальше они только отбивались. При перевесе по ударам 20 - 2 в пользу «Хетафе» счет не был открыт, и даже моменты «желтой субмарины» суммарно были едва ли не такими же опасными, как все шансы соперника.

Ничья 0:0, «Вильярреал» набрал восьмое очко и идет 12-м. У соперника на один балл больше.