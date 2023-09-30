Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Вильярреал» не пропустил, проведя полтора тайма в меньшинстве в матче с «Хетафе»

30 Сентября 2023 • 17:11 Комментировать
Хетафе
0:0
Вильярреал
окончен

Соседи по средней части таблицы Ла Лиги, «Хетафе» и «Вильярреал», встретились в матче восьмого тура. На 24-й минуте Алехандро Баэна подвел гостей, получив красную карточку за грубость, и дальше они только отбивались. При перевесе по ударам 20 - 2 в пользу «Хетафе» счет не был открыт, и даже моменты «желтой субмарины» суммарно были едва ли не такими же опасными, как все шансы соперника.

Ничья 0:0, «Вильярреал» набрал восьмое очко и идет 12-м. У соперника на один балл больше.

Протокол игры  
Хетафе0:0Вильярреал
Сория ДавидДьене ДаконамМитрович СтефанАльварес ГастонРико Диего 82' (Лосано Энтони ( 82') Дамиан Суарес 82' (Анхилери Фабрисио ( 82') Максимович НеманьяАрамбарри МауроОскар Родригес  30' 46' (Гринвуд Мэйсон ( 46'  53') Мата Хайме 46' (Латаса Хуан ( 46') Майораль Борха 82' (Аленья Карлес ( 82')
Запасные: Альдерете ОмарИглесиас ХуанБенито ХорхеФузато ДаниэлДуарте ДомингушПатрик Джон
Йоргенсен Филип  62'Фойт Хуан 73' (Террац Рамон ( 73') Альбиоль РаульГаббия МаттеоПедраса Альфонсо  5' 46' (Фемения Кико ( 46'  74') Моралес Луис 46' (Морено Альберто ( 46') Парехо ДаниэльКапу ЭтьенПино Йереми  67' 83' (Манди Аисса ( 83') Баэна Алехандро  24'Сорлот Александр 61' (Бреретон Бен ( 61')
Запасные: Рейна ПепеКуэнка ХорхеАхомач ИлиасКомесанья СантиТригерос Мануэль
30 сентября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Хетафе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Хетафе Хетафе
Вильярреал Вильярреал
0
0
2.90 3.35 2.60
Видео
Перерыв
Райо Вальекано Райо Вальекано
Мальорка Мальорка
1
1
2.10 3.30 3.95
Видео
30.09.23 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.45 3.75 2.11
Видео
30.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б Атлетик Б
1.86 3.60 4.70
Видео
01.10.23 в 15:00
Альмерия Альмерия
Гранада Гранада
2.14 3.60 3.50
Видео
01.10.23 в 17:15
Алавес Алавес
Осасуна Осасуна
2.65 3.15 3.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
17:11 · Испания. Ла Лига
«Вильярреал» не пропустил, проведя полтора тайма в меньшинстве в матче с «Хетафе»
15:50 · Англия. Премьер-лига
​Гвардиола высказался насчёт обвинений в адрес «Барселоны»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев ответил, сможет ли Захарян перейти в «Реал»
13:19 · Испания. Ла Лига
​«Барселона» рассказала о травме Рафиньи
13:02 · Испания. Ла Лига
Боатенг отреагировал на информацию о переговорах с «Реалом»
12:53 · Германия. Бундеслига
Тель признался, что выбирал между «Баварией» и «Реалом»
10:52 · Россия. Премьер-лига
Скопинцев оценил трансфер Захаряна в «Реал Сосьедад»
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» интересуется форвардом, которого хочет «Барселона»
09:09 · Испания. Ла Лига
Боатенг предложил свои услуги президенту «Реала»
08:51 · Испания. Ла Лига
Мостовой дал прогноз на матч «Жирона» - «Реал»
08:33 · Испания. Ла Лига
Ракитич прокомментировал поражение «Севильи» от «Барселоны»
08:12 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, что думает о Кепе
08:03 · Испания. Ла Лига
Президент «Жироны» оценил лидерство команды в Ла Лиге
07:29 · Испания. Ла Лига
Гризманн высказался о победе «Атлетико» над «Осасуной»
03:00 · Испания. Ла Лига
Хави в восторге от Фермина Лопеса: «У него есть всё, что необходимо полузащитнику «Барселоны» 1
Все новости
Рекомендуем