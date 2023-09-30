«Вильярреал» не пропустил, проведя полтора тайма в меньшинстве в матче с «Хетафе»

Соседи по средней части таблицы Ла Лиги, «Хетафе» и «Вильярреал», встретились в матче восьмого тура. На 24-й минуте Алехандро Баэна подвел гостей, получив красную карточку за грубость, и дальше они только отбивались. При перевесе по ударам 20 - 2 в пользу «Хетафе» счет не был открыт, и даже моменты «желтой субмарины» суммарно были едва ли не такими же опасными, как все шансы соперника.
Ничья 0:0, «Вильярреал» набрал восьмое очко и идет 12-м. У соперника на один балл больше.
Протокол игры
Сория Давид•Дьене Даконам•Митрович Стефан•Альварес Гастон•Рико Диего82' (Лосано Энтони (82') •Дамиан Суарес82' (Анхилери Фабрисио (82') •Максимович Неманья•Арамбарри Мауро•Оскар Родригес 30'46' (Гринвуд Мэйсон (46') • 53'Мата Хайме46' (Латаса Хуан (46') •Майораль Борха82' (Аленья Карлес (82')
Йоргенсен Филип• 62'Фойт Хуан73' (Террац Рамон (73') •Альбиоль Рауль•Габбия Маттео•Педраса Альфонсо 5'46' (Фемения Кико (46') • 74'Моралес Луис46' (Морено Альберто (46') •Парехо Даниэль•Капу Этьен•Пино Йереми 67'83' (Манди Аисса (83') •Баэна Алехандро• 24'Сорлот Александр61' (Бреретон Бен (61')
30 сентября. Стадион "Колизеум Альфонсо Перес" (Хетафе).
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