«Барселона» прекратит своё существование: миф или реальность

Громкая новость о возможном отстранении «Барселоны» от футбольной деятельности в качестве спортивного клуба вызвала бурю эмоций. Крупные скандалы в Европе обычно затрагивали Италию: «Торино» и «Ювентус» были лишены чемпионских титулов за взятки и коррупцию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» подготовило материал, в котором развеет или подтвердит миф о возможном прекращении существования «Барселоны».

С чего всё началось

«Барселона» собиралась получить налоговый вычет за оказание услуг со стороны вице-президента технического судейского комитета Испании Хосе Марии Негрейры, который представлял клубу отчёты о работе судей. Для этого клуб подал документы в налоговую. Налоговая посчитала, что это часть коррупционной схемы. В дело вступила прокуратура.

В результате в марте 2023 года началось расследование дела о подкупе Хосе Марии Негрейры. Выяснилось, что во время работы он и его сын, который был посредником, получили от «Барселоны» 7 млн евро. Работа Негрейры заключается в том, что он выставляет оценки судьям. Выплаты со стороны каталонского клуба могли повлиять на деятельность и лояльность к «Барселоне» со стороны Негрейры.

Изначально УЕФА был на стороне каталонского клуба. Поэтому команда Хави смогла стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов. Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявлял, что всё это происки конкурентов, которые хотят нарушить баланс клуба и не позволить ему бороться за высокие места в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Предъявление обвинения

Утром 28 сентября в офис судейского комитета Королевской федерации футбола Испании пришли «люди в масках». Задача – поиск финансовых документов по «делу Негрейры». Ордер у представителей власти был. В итоге они забрали все документы, где упоминалось имя Хосе Марии Негрейры. Не прошло и нескольких часов, как глава Каталонского суда предъявил «Барселоне» официальное обвинение в даче взятки Негрейре. Кроме Хосе Марии и его сына, было инициировано также расследование в отношении бывших боссов каталонского клуба Хосепа Бартомеу и Сандро Роселя. Именно последние двое попадают под подозрение и считаются нарушившими закон.

Слово за «Барселоной»

Каталонский клуб пока что не делал публичных заявлений. Вероятно, это связано с тем, что представители клуба пытаются понять происходящее. И параллельно футболисты обыгрывают «Севилью». Но однозначно ждём реакции самого каталонского клуба. Официального уведомления об обвинении предъявлено ещё не было, но из испанских СМИ известно, что в клубе готовы к этому и имеют план действий.

Как накажут

Хосеп Бартомеу и Сандро Росель могут получить от трёх до шести лет тюрьмы. Под вопросом участие «Барселоны» в Лиге чемпионов. Официальных комментариев здесь тоже пока нет. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас осторожно отметил, что вероятно исключение каталонского клуба из Ла Лиги. Инвесторы нового стадиона «Барселоны» уже начинают приостанавливать транш денежных средств. В худшем случае каталонский клуб не сможет себя обеспечить и может прекратить своё 124-летнее существование. Подобный исход маловероятен, но не является мифом. Чтобы окончательно разобраться с уровнем наказания «Барселоны», давайте обратимся к подобным скандалам в Европе.

Известные коррупционные скандалы в Европе

Скандалы в Италии имеют почти столетнюю историю. Началось всё с «Торино», но в этом непосредственное участие принимал защитник «Ювентуса» Луиджи Аллеманди. Попытка подкупа была оформлена с поличным, а «Торино» был лишён чемпионского титула сезона-1926/27. Взяточничество и коррупция в Италии процветали повсеместно. ФК«Дженоа» за взятку в размере 250 тыс. евро не смог подняться в Серию А в сезоне-2004/05, заработав лишение титула и место в Серии С на будущий сезон.

Последний скандал с участием «Ювентуса» получился самым крупным. «Ювентус» долго отмывался от «Кальчополли». Албанский «Скендербеу» был лишён титула в сезоне-2015/16 за договорные матчи. Вместе с тем клуб лишили и права выступления в Еврокубках на 10 лет с наложением штрафа в размере 1 млн евро. «Марсель» разрывался на два фронта: внутренний чемпионат и Кубок европейских чемпионов в сезоне-1992/93. Победа досталась в каждом из турниров. Но звание чемпиона Франции пришлось вернуть.

«Барселона» сама себя загнала в ловушку. Проблемы финансового характера в Каталонии в последние годы стабильны и не новы. Нет сомнения, что юристы клуба имеют представление о развитии дела. Дело не обещает быть быстрым, поэтому предстоящий сезон «Барселона» отыграет. В какой лиге она окажется на будущий год сейчас предсказать сложно. Лишь отметим, что звёзды «Ювентуса» почти двадцать лет назад опустились с клубом в Серию В и через год вернулись в элиту итальянского футбола. Затем у «Старой сеньоры» началась невероятная победная полоса в Серии А. Иногда просто необходимо оттолкнуться от дна.

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Клубы, которые были лишены титулов в Европе или отправлены в низшие дивизионы