«Реал Сосьедад» - «Атлетик»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу «Реал Сосьедад» играет против «Атлетика».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Атлетик Б
Доступ после регистрации
Протокол игры
|(1:0) Ле Норман Робен30'
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Тирни Киран25' (Муньос Айхен (25') •Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель• 45'Барренечеа Андер•Кубо Такефуса•Умар Садик
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль• 44'Йерай Альварес•Юри Берчиче•Эррера Андер• 29'Гарсия Дани•Уильямс Иньяки•Муньяин Икер•Уильямс Нико•Гурусета Горка
30 сентября.
Бан пользователя