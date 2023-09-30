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Чемпионат Испании. Ла Лига

​«Барселона» рассказала о травме Рафиньи

30 Сентября 2023 • 13:19 Комментировать
Барселона
1:0
Севилья
окончен

Вингер «Барселоны» Рафинья получил травму в пятничном матче чемпионата Испании против «Севильи». Обследования показали, что 26-летний бразилец повредил правое подколенное сухожилие. Об этом рассказывает пресс-служба каталонского клуба. Сроки восстановления Рафиньи не называются.

Напомним, что «Барселона» обыграла «Севилью» с минимальным счётом 1:0. Теперь команда Хави будет готовиться к гостевой игре против «Порту» во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. Поединок пройдёт в среду, 4 октября.

В семи матчах сезона 2023/2024 Рафинья забил два гола и отдал три результативных паса на партнёров.

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