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«Жирона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

30 Сентября 2023 • 19:00 Комментировать (7)
Жирона
0:2
Реал Мадрид
1 3.70 X 4.05 2 1.93
1-й тайм

В рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу «Жирона» играет против мадридского «Реала».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Жирона0:1Реал Мадрид
 17'Хоселу Санмартин (0:1)
Гассанига ПаулоКоуто ЯнГарсия ЭрикБлинд ДэйлиГутьеррес МигельЦыганков ВикторГарсия АлешДавид ЛопесЭррера ЯнгельСавио IIIДовбик Артём
Запасные: Мартин ИванКебе ИбрахимаХуанпе ХуанПорту КристианГарсия Борха IХуан Карлос МартинМартинес АрнауФуйдиас ТониСтуани КристианФернандес ВалериСолис ДжонТорре Пабло
Аррисабалага КепаКарвахаль ДаниэльРюдигер АнтониоНачо ФернандесКамавинга ЭдуардоТчуамени ОрельенВальверде ФедерикоКроос ТониБеллингем ДжудХоселу СанмартинВинисиус Жуниор
Запасные: Пиньейро ДиегоВаскес ЛукасРодригоДиас БраимМодрич ЛукаСебальос ДаниЛунин АндрейГарсия Франсиско IIIМенди ФерланКаррильо Альваро
30 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Жирона
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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Комментарии (7)
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Рейтинг комментариев
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gresnik
30 Сентября 2023 в 19:52
главное спокойствие...жирона макс будет в 5-ке..... они очень эмоциональные как Уэска 3 сезона назад...кстати тот же тренер..
gresnik
30 Сентября 2023 в 19:47
офигеть....выжидательная и спокойная тактика...блеск....офигеть
gresnik
30 Сентября 2023 в 19:45
играем чистым вторым номером по сравнению с Лас Пальмос
gresnik
30 Сентября 2023 в 19:38
белингем пока,что топ..остальные серая масса....
gresnik
30 Сентября 2023 в 19:34
мдааа....защита мусор..тренер изжил себя...и состав тоже....2 раза чуть не забили
Sergey999
30 Сентября 2023 в 19:36
Дна еще не достигли но стремительно туда падают..
Sergey999
30 Сентября 2023 в 19:34
Продует сегодня Мадрид как пить дать....
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