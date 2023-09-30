«Жирона» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1

В рамках восьмого тура чемпионата Испании по футболу «Жирона» играет против мадридского «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Жирона - Реал Мадрид
Доступ после регистрации
Протокол игры
|17'Хоселу Санмартин (0:1)
Гассанига Пауло•Коуто Ян•Гарсия Эрик•Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Цыганков Виктор•Гарсия Алеш•Давид Лопес•Эррера Янгель•Савио III•Довбик Артём
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Начо Фернандес•Камавинга Эдуардо•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Кроос Тони•Беллингем Джуд•Хоселу Санмартин•Винисиус Жуниор
30 сентября. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
Бан пользователя