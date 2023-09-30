Боатенг отреагировал на информацию о переговорах с «Реалом»

Экс-защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Жером Боатенг отреагировал на информацию о том, что вел переговоры с мадридским «Реалом».

«Очень интересно, но я ничего об этом не знаю», - оставил сообщение футболист в своих социальных сетях.

Ранее в прессе появилась информация о том, что Боатенг якобы предложил свои услуги президенту мадридского «Реала» Флорентино Пересу.

В настоящий момент немецкий футболист находится в статусе свободного агента после ухода из французского «Лиона». В минувшем сезоне Лиги 1 Боатенг провел восемь поединков, в которых не отметился голевыми действиями.