Боатенг предложил свои услуги президенту «Реала»

Опытный немецкий защитник Жером Боатенг, который находится в статусе свободного агента после ухода из французского «Лиона», хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом рапортуют журналисты Bild.

Как стало известно источнику, 35-летний футболист предлагал свои услуги президенту «королевского» клуба Флорентино Пересу. Реакция руководства «сливочных» на это пока неизвестна.

Напомним, что Жером защищал цвета «Лиона» с 2021 по 2023 год. В прошлом сезоне Боатенг принял участие в восьми поединках, не отметившись голевыми действиями.

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