Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Боатенг предложил свои услуги президенту «Реала»

30 Сентября 2023 • 09:09 Комментировать

Опытный немецкий защитник Жером Боатенг, который находится в статусе свободного агента после ухода из французского «Лиона», хотел бы продолжить карьеру в мадридском «Реале». Об этом рапортуют журналисты Bild.

Как стало известно источнику, 35-летний футболист предлагал свои услуги президенту «королевского» клуба Флорентино Пересу. Реакция руководства «сливочных» на это пока неизвестна.

Напомним, что Жером защищал цвета «Лиона» с 2021 по 2023 год. В прошлом сезоне Боатенг принял участие в восьми поединках, не отметившись голевыми действиями.

Экс-защитник «Баварии» может перейти в «Реал»

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Флорентино Перес Жером Боатенг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
30.09.23 в 15:00
Хетафе Хетафе
Вильярреал Вильярреал
2.90 3.35 2.60
Видео
30.09.23 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Мальорка Мальорка
2.10 3.30 3.95
Видео
30.09.23 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.45 3.75 2.11
Видео
30.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б Атлетик Б
1.86 3.60 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
09:16 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» интересуется форвардом, которого хочет «Барселона»
09:09 · Испания. Ла Лига
Боатенг предложил свои услуги президенту «Реала»
08:51 · Испания. Ла Лига
Мостовой дал прогноз на матч «Жирона» - «Реал»
08:33 · Испания. Ла Лига
Ракитич прокомментировал поражение «Севильи» от «Барселоны»
08:12 · Испания. Ла Лига
Куртуа рассказал, что думает о Кепе
08:03 · Испания. Ла Лига
Президент «Жироны» оценил лидерство команды в Ла Лиге
07:29 · Испания. Ла Лига
Гризманн высказался о победе «Атлетико» над «Осасуной»
03:00 · Испания. Ла Лига
Хави в восторге от Фермина Лопеса: «У него есть всё, что необходимо полузащитнику «Барселоны» 1
02:36 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола – об успехах «Жироны»: «Команда показывает очень привлекательный футбол»
02:13 · Англия. Премьер-лига
«Реал», «Ливерпуль» и «ПСЖ» пополнили список претендентов на восходящую звезду «Фламенго» слухи
01:07 · Испания. Ла Лига
Хави: «Рамос – великолепный защитник, ему не повезло с автоголом»
00:48 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал травму Рафиньи
00:32 · Испания. Ла Лига
Хави – о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны» в этом сезоне» 1
00:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые за 16 лет выиграла с минимальным счётом благодаря автоголу соперника
00:13 · Испания. Ла Лига
Гави: «Барселона» была обязана побеждать после осечки в прошлом туре»
Все новости
Рекомендуем