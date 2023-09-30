Мостовой дал прогноз на матч «Жирона» - «Реал»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем поединке чемпионата Испании, в котором мадридский «Реал» встретится с «Жироной».

«Реалу» приходится тяжело - много игроков в лазарете, сейчас еще и плотный график из-за старта в ЛЧ. Но важно отметить и форму «Жироны», которая играет неплохо. Так что я поставлю на ничью», - передает слова эксперта «ВсёПроСпорт».

Поединок восьмого тура чемпионата Испании состоится в Жироне сегодня, 30 сентября, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция встречи будет доступна на Liveresult.ru.