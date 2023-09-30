Ракитич прокомментировал поражение «Севильи» от «Барселоны»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич после поражения от «Барселоны» (0:1) высказался об игре голкипера каталонского клуба Марка-Андре тер Штегена.

«Игра получилась напряженной, именно этого мы и ждали. Мы имели возможности забить гол, но не воспользовались ими. В таких матчах все решают детали. У нашего соперника более высокое индивидуальное мастерство.

Тер Штеген – голкипер высокого класса. Это один из лучших вратарей мира. Часто голкиперы выигрывают матчи для своих команд. В прошедшем поединке Марк-Андре показал, насколько он силен», - передает слова хорвата газета Marca.

Напомним, что «Барселона» выиграла благодаря автоголу Серхио Рамоса.