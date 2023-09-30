Куртуа рассказал, что думает о Кепе

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа поделился мнением о своем сменщике – испанском голкипере Кепе Аррисабалаге.

«Думаю, «Челси» ошибся в отношении этого парня. Это отличный вратарь, который очень силен. Не сомневаюсь, что он входит в топ-5 лучших вратарей мира в данный момент», - передает слова бельгийца Defensa Central.

Куртуа выбыл на длительный период времени из-за травмы колена. В связи с потерей бельгийца мадридский гранд арендовал Аррисабалагу у «Челси» до конца сезона.

В текущем сезоне чемпионата Испании Кепа провел пять поединков, в которых пропустил пять голов.