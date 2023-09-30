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Чемпионат Испании. Ла Лига

Президент «Жироны» оценил лидерство команды в Ла Лиге

30 Сентября 2023 • 08:03 Комментировать

Президент «Жироны» Делфи Гели дал комментарий касательно лидерства своей команды в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

«Мы рады и гордимся своими результатами. Должны наслаждаться лидерством в Ла Лиге. Первое место вызывает особенные чувства. Все сейчас идет хорошо, команда показывает отличный футбол. Это не случайно. Игроки команды чувствуют себя хорошо, а Санчес – прекрасный главный тренер», - передает слова президента AS.

«Жирона» лидировала в турнирной таблице Ла Лиги до вчерашней победы каталонской «Барселоны» над «Севильей» (1:0). Сейчас команда с игрой в запасе занимает второе место.

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Жирона Делфи Гели
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