Гризманн высказался о победе «Атлетико» над «Осасуной»

Форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн высказался о победе над «Осасуной» в поединке седьмого тура чемпионата Испании. «Матрасники» выиграли со счетом 2:0, один из мячей забил французский нападающий.

«Мое выступление против «Осасуны»? Я смог отличиться голом. Все потому, что поставил себя в состав своей команды в фэнтези Ла Лиги. Это придало мне дополнительных сил», - передает слова нападающего DAZN.

Поединок между «Атлетико» и Осасуной» состоялся два дня назад. Благодаря победе на счету подопечных Диего Симеоне стало 13 баллов. Мадридская команда занимает пятую позицию в турнирной таблице.