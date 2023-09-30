Хави в восторге от Фермина Лопеса: «У него есть всё, что необходимо полузащитнику «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес похвалил полузащитника Фермина Лопеса.

20-летний игрок совсем недавно забил свой дебютный гол за первую команду «Барселоны», поразив ворота «Мальорки». В пятницу хавбек вышел на замену на 37-й минуте встречи с «Севильей», заняв место травмированного Рафиньи.

«Фермин отлично вписался в игру. У него достаточно качеств для этого уровня. Он сможет на долгие годы задержаться в «Барселоне», если сам будет в это верить. Мы должны давать шансы выпускникам нашей академии.

Фермин отлично владеет мячом, не допускает потерь, может пробить издали. У него есть всё, что необходимо полузащитнику «Барселоны», – цитирует Sport Хави.