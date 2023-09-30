Хави: «Рамос – великолепный защитник, ему не повезло с автоголом»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, что думает о неудаче Серхио Рамоса.

37-летний защитник «Севильи» отправил мяч в свои ворота на 76-й минуте встречи с «Барселоной». Автогол ветерана принёс каталонцам минимальную победу.

«Серхио – великолепный защитник. Очень приятно видеть, как он выступает на высочайшем уровне в таком возрасте. Я считаю его образцовым профессионалом и желаю всего наилучшего. Сегодня ему не повезло с автоголом», – заявил на послематчевой пресс-конференции Хави, в прошлом выступавший вместе с Рамосом за сборную Испании.

В активе «Барселоны» 20 набранных очков после восьми туров. «Севилья», проведя на матч меньше, имеет на своём счету семь баллов.