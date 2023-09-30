Хави прокомментировал травму Рафиньи

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о травме вингера Рафиньи Диаса.

Бразилец был заменён на 37-й минуте матча против «Севильи» (1:0), а предварительные обследования выявили у игрока разрыв подколенного сухожилия.

«Завтра состоятся дополнительные тесты, и мы узнаем больше о повреждении Рафиньи, – высказывается Хави после матча. – Я надеюсь, что он будет доступен после международного перерыва на матчи сборных», – цитирует Barca Universal главного тренера каталонцев.

Рафинья Диас провёл семь матчей за «Барселону» в текущем сезоне. На его счету два гола и три ассиста.