Хави – о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны» в этом сезоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высоко оценил игру своей команды в поединке с «Севильей».

Каталонцы владели преимуществом по созданным голевым шансам, но открыть счёт смогли лишь усилиями соперников – свои ворота поразил защитник гостей Серхио Рамос.

«Мы провели одну из своих лучших игр в этом сезоне, я доволен. Единственное, чего нам не хватало, – забитого мяча, но в итоге это произошло. Мы создавали много шансов, чувствовали себя комфортно против сильного соперника. Я удовлетворён, однако мы должны повысить нашу эффективность. Сегодня нам удалось найти свою игру, и в дальнейшем побед будет много, если мы продолжим в том же духе», – заявил Хави в послематчевом интервью испанским СМИ.