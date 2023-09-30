«Барселона» впервые за 16 лет выиграла с минимальным счётом благодаря автоголу соперника

«Барселона» вырвала три очка в матче против «Севильи».

Команды не могли открыть счёт вплоть до 76-й минуты, пока мяч в свои ворота не отправил 37-летний Серхио Рамос. Согласно данным Opta, «Барселона» лишь во второй раз в 21 веке выиграла в матче Ла Лиги с минимальным счётом благодаря автоголу игрока оппонентов. Предыдущий такой случай датирован апрелем 2007 года, когда футболист «Мальорки» Фернандо Наварро, поразив ворота своей команды, принёс «сине-гранатовым» победу.

Как отмечалось ранее, сегодняшний автогол стал для Серхио Рамоса третьим в 510 матчах Ла Лиги за «Севилью» и мадридский «Реал».