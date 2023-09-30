Гави: «Барселона» была обязана побеждать после осечки в прошлом туре»

Полузащитник «Барселоны» Гави пообщался с журналистами после победы над «Севильей».

«Сине-гранатовые» одержали минимальную победу в матче Ла Лиги благодаря автоголу Серхио Рамоса на 76-й минуте встречи.

«Ничья с «Мальоркой» в прошлом туре очень нас разочаровала, мы были обязаны реабилитироваться сегодня. Мы упустили несколько моментов, но, к счастью, всё равно одержали важнейшую победу. Мы полностью заслужили три очка», – высказался в послематчевом интервью Movistar Гави.

«Барселона» вернулась на первую строчку с 20-ю очками после восьми туров, однако у «Жироны» (19 очков) и мадридского «Реала» (18) остаётся по одному матчу в запасе.