Рамос забил свой третий автогол в Ла Лиге

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота в поединке с «Барселоной».

В преддверии встречи с каталонцами 37-летний игрок высказывался на тему забитого гола. Вместо этого испанец поразил ворота «Севильи», что принесло «Барселоне» минимальную победу. Как отмечает Opta, для экс-капитана мадридского «Реала» это третий автогол в 510 матчах чемпионата Испании. Прежде футболист отличался подобным образом лишь в цветах «сливочных», причём, что любопытно, в обоих случаях это происходило именно во встрече с «Севильей».

Серхио Рамос вернулся в «Севилью» в начале сентября на правах свободного агента.