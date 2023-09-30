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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рамос забил свой третий автогол в Ла Лиге

30 Сентября 2023 • 00:02 Комментировать
Барселона
1:0
Севилья
окончен

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос отправил мяч в свои ворота в поединке с «Барселоной».

В преддверии встречи с каталонцами 37-летний игрок высказывался на тему забитого гола. Вместо этого испанец поразил ворота «Севильи», что принесло «Барселоне» минимальную победу. Как отмечает Opta, для экс-капитана мадридского «Реала» это третий автогол в 510 матчах чемпионата Испании. Прежде футболист отличался подобным образом лишь в цветах «сливочных», причём, что любопытно, в обоих случаях это происходило именно во встрече с «Севильей».

Серхио Рамос вернулся в «Севилью» в начале сентября на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Севилья Серхио Рамос
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