Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу над «Севильей»

29 Сентября 2023 • 23:59 Комментировать (5)
Барселона
1:0
Севилья
окончен

«Барселона» выдала хороший матч против «Севильи» и создала множество моментов. Однако судьбу матча решил всего один гол, причём в свои ворота в исполнении Серхио Рамоса.

Протокол игры  
Барселона1:0Севилья
(1:0) Рамос Серхио76'  
Тер Штеген Марк-АндреКанселу Жоау  45'Кунде ЖюльКристенсен АндреасБальде АлехандроРафинья Диас 37' (Лопес Фермин ( 37') ГавиГюндоган Илкай  90'Ямаль Ламин 82' (Ромеу Ориоль ( 82') Левандовски РобертФелиш Жоау 71' (Торрес Ферран ( 71')
Запасные: Пенья ИньякиАстралага АндерАраухо РональдИньиго МартинесАлонсо МаркосРоберто Серхи
Нюланд ЭрьянХуанлу Санчес  51' 83' (Навас Хесус ( 83') Баде Луак  90'Рамос СерхиоПедроса Адриа 83' (Сусо Хесус ( 83') Хордан ХоанСоу Джибрил 66' (Фернандо Режес ( 66') Окампос ЛукасРакитич ИванЛамела Эрик  52' 75' (Диас Мариано ( 75') Лукебакио Доди 76' (Акунья Маркос ( 76')
Запасные: Дмитрович МаркоСалас КикеГудель НеманьяГаттони ФедерикоЯнузай АднанСумаре БубакариМир Рафа
29 сентября.

«Барселона» на неделе потеряла очки с «Мальоркой» и опустилась на третье место. Правда, больше каталонцев сейчас волновать скандал вокруг обвинения в подкупе Хосе Марии Негрейры, который может привести к неприятным последствиям вплоть до перевода в низший дивизион. На этом фоне каталонцы принимали «Севилью», которая после провального старта поднялась в середину таблицы.

Каталонцы могли открыть счёт уже в первой атаке, когда Бальде слева ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но Ямаль не прочитал этот момент и не замкнул. Хозяева, естественно, владели мячом, и вскоре уже Нюланду пришлось вступать в игру. Фелиш получил мяч на левом углу штрафной и тут же пробил, но голкипер андалузцев эту попытку парировал. Гости ответили дальним ударом Ракитича, но и Тер Штеген с этим ударом справился.

В середине тайма гостям откровенно повезло. Канселу на фланге ушёл от двоих защитников, потом ещё и от третьего, а затем сделал скрытую передачу на ход Фелишу, который мощно пробил с линии вратарской, но угодил в перекладину, от которой мяч отскочил в линию ворот. Правда, вскоре хозяева обрезались около своих ворот, и Окампос из середины штрафной стрелял, прицелившись, но Гави сумел среагировать и грудью принять эту попытку на себя.

За десять минут до перерыва Рафинья получил передачу за спинами защитников и бил из пределов штрафной, но Нюланд был на месте. Вдобавок к этому бразилец в этом эпизоде ещё и получил травму, не сумев продолжить поединок и уступив место Фермин Лопесу, который быстро мог отличиться. Ямаль слева сместился в центр и сделал передачу в центр штрафной, где вышедший на замену хавбеку обработал мяч и пробил с разворота, но получилось слабо, и Нюланд спас. К перерыву на табло так и остались нули.

В начале второго тайма гости могли открывать счёт. После скидки от партнера Лукебакио бил слета с левого угла вратарской, но получилось выше. Ответ хозяев был опасней. После передачи Фермина Левандовски выходил один на один с вратарем и готовился забивать, но Хуанлу успел в подкате заблокировать удар. После углового Гави выиграл борьбу в воздухе, но отправил мяч выше перекладины.

Каталонцы владели мячом и продолжали давить, но моментов по сравнению с первым таймом стало намного меньше. Андалузцы же стали оборонятся намного ниже, при этом сами защиту соперника почти не напрягали. За четырнадцать минут до конца матча хозяева всё же счёт открыли. Ферран слева навесил на дальнюю штангу, а Ямаль головой делал скидку в центр на Фермина, но попал в ногу Рамосу, от которой мяч залетел в ворота «Севильи».

Гости после этого прибавили в активности, и «Барселона» отошла назад большими силами. В компенсированное время Гави забросил мяч в чужую штрафную, удар Феррана пришёлся в защитника, но футбольный снаряд отскочил к Левандовски, который бил почти по центру, но также попал в соперника. В итоге счёт больше не изменился.

На следующей неделе нас ждут еврокубки. В рамках Лиги чемпионов «Барселона» отправится к «Порту», а «Севилья» в Лиге Европы сразится в гостях с ПСВ. В Ла Лиге же через неделю каталонцы на выезде померятся силами с «Гранадой», а андалузцы примут «Райо Вальекано».

Роман Андреев

Реклама


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (5)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Barcelona-Champions
30 Сентября 2023 в 00:30
Натужная победа сине-гранатовых при не самой уверенной игре в этом матче и вообще в последних встречах. А ведь как было приятно на душе после двух манит, как в старые добрые времена )) Хорошо, что победили сегодня, не без помощи Рамоса, хоть раз на что-то хорошее сгодился 🤣🤣🤣
CELTIC FROST
30 Сентября 2023 в 00:26
«Севилья» в Лиге Европы сразится в гостях с ПСВ." (С) В какой такой Лиге Европы? Куча ошибок в материалов. Заведите себе нормального текст-редактора в конце концов, ЕФ. )
redwhite1959
30 Сентября 2023 в 00:23
Система игры "Барса" позволяет очень эффективно прессинговать соперника и периодически создавать голевые моменты. Но вот беда - реализация у каталонцев на невысоком уровне. В первом тайме могли уже сделать солидный задел, но несколько раз "простили" гостей. Во втором тайме Левандовски не забивал из позиций, из которых раньше забивал с закрытыми глазами. Подали хозяева дюжину угловых, но не смогли извлечь из этого пользы никакой. И если бы не ошибка Рамоса, который весь матч отыграл на своём ОЧЕНЬ приличном уровне, то матч закончился бы вничью. Но для себя отметил - очень хороший парень вышел вместо Рафиньи - быстрый, техничный, с хорошим пасом. Не забил в первом тайме из выгодной позиции, но в дальнейшем острота впереди у хозяев в основном исходила именно от него.
Alex1972
30 Сентября 2023 в 00:10
Серёжа сделал то, чего не смог Месси. Перешёл в Барсу.. Хе..
Шарипов Тахир
30 Сентября 2023 в 00:04
,
К сожалению, опять невнятно, опять без мысли, опять как то без уверенности, опять без скоростей. Смотришь и понимаешь, могут пропустить в любой момент, могут забить, и как качнется маятник не знаешь. А ведь раньше победы давались гораздо уверенне и проще. В общем, начинаешь понимать, что команда у Хави достаточно средняя по качеству. Может зря в душе надеешься на лучшее, потому что очень трудно прыгнуть Выше головы с такими игроками,. Да, не скоро увидимо мы увидим Барсу, подобную образцу 2015 года. Жаль!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Севилья Севилья
1
0
1.44 5.00 7.40
Видео
30.09.23 в 15:00
Хетафе Хетафе
Вильярреал Вильярреал
2.90 3.35 2.60
Видео
30.09.23 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Мальорка Мальорка
2.10 3.30 3.95
Видео
30.09.23 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.45 3.75 2.11
Видео
30.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б Атлетик Б
1.86 3.60 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 30 Сентября
01:07 · Испания. Ла Лига
Хави: «Рамос – великолепный защитник, ему не повезло с автоголом»
00:48 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал травму Рафиньи
00:32 · Испания. Ла Лига
Хави – о победе над «Севильей»: «Один из лучших матчей «Барселоны» в этом сезоне»
00:22 · Испания. Ла Лига
«Барселона» впервые за 16 лет выиграла с минимальным счётом благодаря автоголу соперника
00:13 · Испания. Ла Лига
Гави: «Барселона» была обязана побеждать после осечки в прошлом туре»
00:02 · Испания. Ла Лига
Рамос забил свой третий автогол в Ла Лиге
29 Сентября
23:33 · Испания. Ла Лига
Стала известна степень серьёзности травмы Рафиньи слухи
22:52 · Испания. Ла Лига
Рафинья получил травму в матче «Барселона» – «Севилья» 1
22:08 · Испания. Ла Лига
Деку: «Не стоит слишком давить на Ямаля»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Адаптация Захаряна в новом клубе может затянуться»
21:51 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы выбрали атакующий состав, чтобы увеличить шансы на победу»
21:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не проиграла ни одного из последних 15 матчей с «Севильей» в Ла Лиге
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 2
21:06 · Германия. Бундеслига
Мусиала вспомнил, как выступал вместе с Беллингемом за молодёжную сборную Англии
20:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему «Жирона» лидирует в Ла Лиге
Все новости
Рекомендуем