Автогол Рамоса принёс «Барселоне» победу над «Севильей»

«Барселона» выдала хороший матч против «Севильи» и создала множество моментов. Однако судьбу матча решил всего один гол, причём в свои ворота в исполнении Серхио Рамоса.

«Барселона» на неделе потеряла очки с «Мальоркой» и опустилась на третье место. Правда, больше каталонцев сейчас волновать скандал вокруг обвинения в подкупе Хосе Марии Негрейры, который может привести к неприятным последствиям вплоть до перевода в низший дивизион. На этом фоне каталонцы принимали «Севилью», которая после провального старта поднялась в середину таблицы.

Каталонцы могли открыть счёт уже в первой атаке, когда Бальде слева ворвался в штрафную и прострелил на дальнюю штангу, но Ямаль не прочитал этот момент и не замкнул. Хозяева, естественно, владели мячом, и вскоре уже Нюланду пришлось вступать в игру. Фелиш получил мяч на левом углу штрафной и тут же пробил, но голкипер андалузцев эту попытку парировал. Гости ответили дальним ударом Ракитича, но и Тер Штеген с этим ударом справился.

В середине тайма гостям откровенно повезло. Канселу на фланге ушёл от двоих защитников, потом ещё и от третьего, а затем сделал скрытую передачу на ход Фелишу, который мощно пробил с линии вратарской, но угодил в перекладину, от которой мяч отскочил в линию ворот. Правда, вскоре хозяева обрезались около своих ворот, и Окампос из середины штрафной стрелял, прицелившись, но Гави сумел среагировать и грудью принять эту попытку на себя.

За десять минут до перерыва Рафинья получил передачу за спинами защитников и бил из пределов штрафной, но Нюланд был на месте. Вдобавок к этому бразилец в этом эпизоде ещё и получил травму, не сумев продолжить поединок и уступив место Фермин Лопесу, который быстро мог отличиться. Ямаль слева сместился в центр и сделал передачу в центр штрафной, где вышедший на замену хавбеку обработал мяч и пробил с разворота, но получилось слабо, и Нюланд спас. К перерыву на табло так и остались нули.

В начале второго тайма гости могли открывать счёт. После скидки от партнера Лукебакио бил слета с левого угла вратарской, но получилось выше. Ответ хозяев был опасней. После передачи Фермина Левандовски выходил один на один с вратарем и готовился забивать, но Хуанлу успел в подкате заблокировать удар. После углового Гави выиграл борьбу в воздухе, но отправил мяч выше перекладины.

Каталонцы владели мячом и продолжали давить, но моментов по сравнению с первым таймом стало намного меньше. Андалузцы же стали оборонятся намного ниже, при этом сами защиту соперника почти не напрягали. За четырнадцать минут до конца матча хозяева всё же счёт открыли. Ферран слева навесил на дальнюю штангу, а Ямаль головой делал скидку в центр на Фермина, но попал в ногу Рамосу, от которой мяч залетел в ворота «Севильи».

Гости после этого прибавили в активности, и «Барселона» отошла назад большими силами. В компенсированное время Гави забросил мяч в чужую штрафную, удар Феррана пришёлся в защитника, но футбольный снаряд отскочил к Левандовски, который бил почти по центру, но также попал в соперника. В итоге счёт больше не изменился.

На следующей неделе нас ждут еврокубки. В рамках Лиги чемпионов «Барселона» отправится к «Порту», а «Севилья» в Лиге Европы сразится в гостях с ПСВ. В Ла Лиге же через неделю каталонцы на выезде померятся силами с «Гранадой», а андалузцы примут «Райо Вальекано».

Роман Андреев