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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стала известна степень серьёзности травмы Рафиньи слухи

29 Сентября 2023 • 23:33 Комментировать
Барселона
1:0
Севилья
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Вингер «Барселоны» Рафинья Диас угодил в лазарет.

26-летний игрок получил травму в матче против «Севильи», из-за чего вынужденно покинул поле на 37-й минуте. По информации журналиста Хави Мигеля, предварительное обследование выявило у Рафиньи разрыв подколенного сухожилия. Футболист пропустит как минимум месяц. Более точный диагноз определится в ближайшие дни. Таким образом, бразилец вряд ли успеет восстановиться до матча с мадридским «Реалом», который пройдёт 28 октября.

4 октября «Барселона» встретится с «Порту» в рамках Лиги чемпионов. В следующем поединке Ла Лиги (8 октября) команде Хави Эрнандеса будет противостоять «Гранада».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Рафинья Диас
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