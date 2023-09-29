Вингер «Барселоны» Рафинья Диас угодил в лазарет.

26-летний игрок получил травму в матче против «Севильи», из-за чего вынужденно покинул поле на 37-й минуте. По информации журналиста Хави Мигеля, предварительное обследование выявило у Рафиньи разрыв подколенного сухожилия. Футболист пропустит как минимум месяц. Более точный диагноз определится в ближайшие дни. Таким образом, бразилец вряд ли успеет восстановиться до матча с мадридским «Реалом», который пройдёт 28 октября.

4 октября «Барселона» встретится с «Порту» в рамках Лиги чемпионов. В следующем поединке Ла Лиги (8 октября) команде Хави Эрнандеса будет противостоять «Гранада».