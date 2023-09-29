Рафинья получил травму в матче «Барселона» – «Севилья»

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Бразилец вышел в стартовом составе в матче Ла Лиги против «Севильи», но не смог доиграть до конца первый тайм: уже на 37-й минуте Хави Эрнандес заменил 26-летнего футболиста, выпустив вместо него Фермина Лопеса. Рафинья, как предполагается, повредил подколенное сухожилие, но степень серьёзности травмы пока не выявлена.

В активе Рафиньи Диаса два забитых гола и три результативные передачи в семи поединках за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча «Барселоны» против «Севильи».