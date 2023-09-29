Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья получил травму в матче «Барселона» – «Севилья»

29 Сентября 2023 • 22:52 Комментировать (1)
Барселона
1:0
Севилья
окончен

Вингер «Барселоны» Рафинья Диас был вынужден покинуть поле из-за травмы.

Бразилец вышел в стартовом составе в матче Ла Лиги против «Севильи», но не смог доиграть до конца первый тайм: уже на 37-й минуте Хави Эрнандес заменил 26-летнего футболиста, выпустив вместо него Фермина Лопеса. Рафинья, как предполагается, повредил подколенное сухожилие, но степень серьёзности травмы пока не выявлена.

В активе Рафиньи Диаса два забитых гола и три результативные передачи в семи поединках за «сине-гранатовых» в текущем сезоне.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая трансляция матча «Барселоны» против «Севильи».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Рафинья Диас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
redwhite1959
29 Сентября 2023 в 22:59
Как "Барса" собирается выигрывать, если в первом тайме не смогла реализовать "убойные" моменты? Фелиш и Марин просто обязаны были забивать!(( В футболе часто срабатывает правило - не забиваешь ты - забивают тебе! P.S. Рамос - красава! Всё делает с толком и расстановкой!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Барселона Барселона
Севилья Севилья
1
0
1.44 5.00 7.40
Видео
30.09.23 в 15:00
Хетафе Хетафе
Вильярреал Вильярреал
2.90 3.35 2.60
Видео
30.09.23 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Мальорка Мальорка
2.10 3.30 3.95
Видео
30.09.23 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.45 3.75 2.11
Видео
30.09.23 в 22:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Атлетик Б Атлетик Б
1.86 3.60 4.70
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Сентября
23:33 · Испания. Ла Лига
Стала известна степень серьёзности травмы Рафиньи слухи
22:52 · Испания. Ла Лига
Рафинья получил травму в матче «Барселона» – «Севилья» 1
22:08 · Испания. Ла Лига
Деку: «Не стоит слишком давить на Ямаля»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Наумов: «Адаптация Захаряна в новом клубе может затянуться»
21:51 · Испания. Ла Лига
Хави: «Мы выбрали атакующий состав, чтобы увеличить шансы на победу»
21:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не проиграла ни одного из последних 15 матчей с «Севильей» в Ла Лиге
21:30 · Испания. Ла Лига
«Барселона» - «Севилья»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 1
21:06 · Германия. Бундеслига
Мусиала вспомнил, как выступал вместе с Беллингемом за молодёжную сборную Англии
20:28 · Испания. Ла Лига
Анчелотти объяснил, почему «Жирона» лидирует в Ла Лиге
19:44 · Испания. Ла Лига
Рафинья и Начо — в символической сборной Ла Лиги по итогам 7-го тура
19:43 · Россия. Премьер-лига
Назван самый результативный игрок из бывшего СССР в топ-5 лигах Европы
18:37 · Испания. Ла Лига
Осимхен: «Барселона» — мой любимый клуб
18:27 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить громкий обмен игроками
17:57 · Испания. Ла Лига
​Уткин дал несколько прогнозов на матч «Барселона» - «Севилья»
17:18 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» попрощалась с тренером после 1:5 официально
Все новости
Рекомендуем