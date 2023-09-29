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Деку: «Не стоит слишком давить на Ямаля»

29 Сентября 2023 • 22:08 Комментировать
Барселона
0:0
Севилья
1 1.35 X 5.50 2 8.50
1-й тайм

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал успехи Ламина Ямаля.

16-летний вингер стал регулярно выходить в стартовом составе команды Хави Эрнандеса. В сегодняшнем матче против «Севильи» восходящей звезде также предоставлена возможность проявить себя с первых минут.

«Ламин – большой талант, но ему всего 16 лет, он продолжает расти. Нужно ценить его заслуги и признавать успехи, достигнутые на данном этапе, но не следует слишком давить на него – он очень молод, нужно сохранять осторожность», – приводят испанские СМИ слова Деку.

Следить за ходом матча «Барселона» – «Севилья» можно на сайте LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Деку Ламин Ямаль
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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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