Деку: «Не стоит слишком давить на Ямаля»

Спортивный директор «Барселоны» Деку прокомментировал успехи Ламина Ямаля.

16-летний вингер стал регулярно выходить в стартовом составе команды Хави Эрнандеса. В сегодняшнем матче против «Севильи» восходящей звезде также предоставлена возможность проявить себя с первых минут.

«Ламин – большой талант, но ему всего 16 лет, он продолжает расти. Нужно ценить его заслуги и признавать успехи, достигнутые на данном этапе, но не следует слишком давить на него – он очень молод, нужно сохранять осторожность», – приводят испанские СМИ слова Деку.

Следить за ходом матча «Барселона» – «Севилья» можно на сайте LiveResult.ru.