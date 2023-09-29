Хави: «Мы выбрали атакующий состав, чтобы увеличить шансы на победу»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал выбор состава на матч против «Севильи».

Встреча восьмого тура Ла Лиги начнётся в 22:00 по московскому времени. Трио в атаке «Барселоны» составят Ламин Ямаль, Роберт Левандовски и Жоау Фелиш, а в полузащите сыграют Рафинья, Илкай Гюндоган и Гави. Рулевой «сине-гранатовых» объяснил весьма нестандартное решение относительно стартового состава: «Мы выбрали атакующий состав, способный создавать голевые моменты, что должно увеличить наши шансы на победу. «Севилья» Мендилибара – очень организованная команда, умело занимающая пространство», – цитирует Mundo Deportivo Хави.