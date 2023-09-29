«Барселона» не проиграла ни одного из последних 15 матчей с «Севильей» в Ла Лиге

«Севилья» попробует прервать неудачную серию в противостоянии с «Барселоной».

Каталонский гранд примет андалусийский коллектив в родных стенах в поединке восьмого тура Ла Лиги, который стартует сегодня в 22:00 по московскому времени. По данным Opta, «Барселона» не потерпела ни одного поражения в последних 15 встречах с «Севильей» в рамках чемпионата Испании. В 11 случаях «сине-гранатовые» брали верх, ещё четыре раза была зафиксирована ничья. Последняя победа «Севильи» над каталонцами в Ла Лиге датирована октябрём 2015 года (2:1).

Текстовая онлайн-трансляция матча «Барселона» – «Севилья» пройдёт на сайте LiveResult.ru.