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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти объяснил, почему «Жирона» лидирует в Ла Лиге

29 Сентября 2023 • 20:28 Комментировать
Жирона
...
Реал Мадрид
1 3.70 X 4.00 2 1.95
Через 22 ч. 45 мин.

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче против «Жироны».

«Жирона» лучше всех стартовала в Ла Лиге. Мы с уважением относимся к их результатам. Стоит сказать, что у них есть одно большое преимущество — команда не играет в еврокубках, поэтому имеет больше времени на восстановление и подготовку к играм», — сказал итальянский специалист журналистам.

Перед стартом восьмого тура чемпионата Испании «Жирона» лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очко. «Сливочные» располагаются на второй строчке, отставая на один балл.

Очная встреча между командами состоится завтра, 30 сентября. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult, которая начнется в 19:30 по мск.

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Реал Мадрид Карло Анчелотти Жирона
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ЖИРОНА РЕАЛ МАДРИД
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