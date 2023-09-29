Анчелотти объяснил, почему «Жирона» лидирует в Ла Лиге

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о предстоящем матче против «Жироны».

«Жирона» лучше всех стартовала в Ла Лиге. Мы с уважением относимся к их результатам. Стоит сказать, что у них есть одно большое преимущество — команда не играет в еврокубках, поэтому имеет больше времени на восстановление и подготовку к играм», — сказал итальянский специалист журналистам.

Перед стартом восьмого тура чемпионата Испании «Жирона» лидирует в турнирной таблице, набрав 19 очко. «Сливочные» располагаются на второй строчке, отставая на один балл.

Очная встреча между командами состоится завтра, 30 сентября. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult, которая начнется в 19:30 по мск.