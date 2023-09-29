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Чемпионат Испании. Ла Лига

Рафинья и Начо — в символической сборной Ла Лиги по итогам 7-го тура

29 Сентября 2023 • 19:44 Комментировать
Барселона
...
Севилья
1 1.35 X 5.50 2 8.50
Через 1 ч. 17 мин.

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас и защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес попали в команду минувшего тура Ла Лиги по версии Sofascore.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Вильяр («Сельта»), Гастон Альварес («Хетафе»), Баде («Севилья»), Начо Фернандес («Реал» Мадрид), Алеш Гарсия («Жирона»), Лино («Атлетико»), Ламела («Севилья»), Сусо («Севилья»), Рафинья Диас («Барселона»), Мурики («Мальорка»), Омородион («Алавес»).

Лучший игрок тура: Мурики.

Восьмой тур чемпионата Испании стартует сегодня, 29 сентября, матчем между «Барселоной» и «Севильей». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.

 

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БАРСЕЛОНА СЕВИЛЬЯ
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Севилья Севилья
1.44 5.00 7.40
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30.09.23 в 15:00
Хетафе Хетафе
Вильярреал Вильярреал
2.90 3.35 2.60
Видео
30.09.23 в 17:15
Райо Вальекано Райо Вальекано
Мальорка Мальорка
2.10 3.30 3.95
Видео
30.09.23 в 19:30
Жирона Жирона
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.45 3.75 2.11
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