Рафинья и Начо — в символической сборной Ла Лиги по итогам 7-го тура

Нападающий «Барселоны» Рафинья Диас и защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес попали в команду минувшего тура Ла Лиги по версии Sofascore.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Вильяр («Сельта»), Гастон Альварес («Хетафе»), Баде («Севилья»), Начо Фернандес («Реал» Мадрид), Алеш Гарсия («Жирона»), Лино («Атлетико»), Ламела («Севилья»), Сусо («Севилья»), Рафинья Диас («Барселона»), Мурики («Мальорка»), Омородион («Алавес»).
Лучший игрок тура: Мурики.
Восьмой тур чемпионата Испании стартует сегодня, 29 сентября, матчем между «Барселоной» и «Севильей». Стартовый свисток запланирован на 22:00 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию игры.
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