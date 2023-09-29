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Осимхен: «Барселона» — мой любимый клуб

29 Сентября 2023 • 18:37 Комментировать
Барселона
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Севилья
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Через 2 ч. 57 мин.

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен рассказал, какой командой он восхищался в детстве.

- Когда я был маленьким, моей любимой командой была «Барселона». Я любил ее из-за Это’О. И сейчас «Барселона» по-прежнему остается моим любимым клубом, — приводит слова Осимхена Diario Sport.

В нынешнем сезоне нигерийский футболист принял участие в семи матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что в услугах Осимхена заинтересованы «Реал», «Челси» и несколько саудовских клубов.

Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость 24-летнего форварда составляет 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Самюэль Это-О Виктор Осимхен
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