​Уткин дал несколько прогнозов на матч «Барселона» - «Севилья»

В пятницу вечером в испанской Ла Лиге будут играть «Барселона» и «Севилья». Своими прогнозами на эту игру поделился известный журналист Василий Уткин.

По мнению Уткина, ничья с «Мальоркой» (2:2) станет для футболистов «Барселоны» мотивацией на ближайший тур.

«Мне кажется, что игра обещает быть открытой. У «Севильи», как и у «Барселоны», есть кому забивать. Так что Тотал больше 2,5 или даже больше 3,5 голов вполне разумен. Я бы ещё на рассмотрение предложил бы поставить на гол Левандовски», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч чемпионата Испании между «Барселоной» и «Севильей» стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.