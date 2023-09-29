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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» попрощалась с тренером после 1:5 официально

29 Сентября 2023 • 17:18 Комментировать
Альмерия
...
Гранада
1 1.98 X 3.70 2 3.80
01.10 15:00

«Альмерия» объявила о расставании с Висенте Морено, занимавшим должность главного тренера команды. Клуб пожелал 48-летнему специалисту успехов в дальнейшей карьере.

У руля «Альмерии» Морено провёл всего лишь семь матчей Ла Лиги. В них команда ни разу не выиграла – две ничьи и пять поражений.

Решение о расставании с Висенте Морено «Альмерия» приняла после крупного поражения от «Севильи» со счётом 1:5.

С двумя очками в кармане «Альмерия» на текущий момент занимает последнее место в турнирной таблице Ла Лиги. Ближайший матч команда проведёт 1 октября – против «Гранады» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Альмерия Висенте Морено
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