​Анчелотти отреагировал на обвинения в адрес «Барселоны»

«Барселоне» были предъявлены обвинения во взяточничестве, и теперь клуб рискует столкнуться с серьёзными санкциями. Комментарий на этот счёт дал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти.

«Я обеспокоен по этому поводу, как и весь футбольный мир, учитывая серьёзность вопроса. Я в этом мире футбола провёл уже 40 лет, и когда возникают такие проблемы, все переживают. Надеюсь, правосудие сможет сделать свою работу и найти решение», - цитирует Анчелотти EFE.

В настоящий момент Карло Анчелотти готовит «Реал» к гостевому матчу чемпионата Испании против «Жироны». Команды сыграют в субботу, 30 сентября.

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