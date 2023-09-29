​Деку повёл позитивные переговоры с де Йонгом

«Барселона» настроена продлить контракт с полузащитником Френки де Йонгом. Как сообщает Mundo Deportivo, спортивный директор каталонского клуба Деку уже провёл позитивные переговоры с 26-летним игроком, который сейчас восстанавливается от травмы.

Новое трудовое соглашение де Йонга может быть рассчитано до конца сезона 2027/2028. При этом заработная плата полузащитника будет снижена. Клуб давно пытается добиться этого, учитывая непростое финансовое положение.

В пятницу «Барселона» проведёт домашний матч чемпионата Испании против «Севильи». Не пропустите трансляцию в текстовом формате.